Elezioni in Germania grande sconfitta dell’estrema destra Cosa succede adesso

La recente tornata di ballottaggi per le elezioni comunali in Nordreno-Vestfalia, tenutasi domenica, ha riservato risultati che hanno sfidato molte delle previsioni della vigilia, soprattutto per quanto riguarda l'avanzata del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD). Nonostante l'attenzione internazionale si fosse focalizzata sui candidati di AfD, data la crescente popolarità del partito a livello nazionale e regionale, i loro tentativi di conquistare la poltrona di sindaco sono stati sventati in tutte le quasi 150 città e distretti coinvolti dal secondo turno elettorale. Questo esito è in gran parte attribuibile all'efficacia del cosiddetto "cordone sanitario", l'accordo di coalizione annunciato e messo in pratica da partiti tradizionali come la CDU (Unione Cristiano-Democratica) e la SPD (Partito Socialdemocratico) per sostenere congiuntamente i candidati più forti contro AfD, impedendo di fatto la vittoria dell'estrema destra in comuni chiave.

