Elezioni in Germania grande sconfitta dell’estrema destra Cosa succede adesso

Elezioni in Germania grande sconfitta dell'estrema destra
La recente tornata di ballottaggi per le elezioni comunali in Nordreno-Vestfalia, tenutasi domenica, ha riservato risultati che hanno sfidato molte delle previsioni della vigilia, soprattutto per quanto riguarda l’avanzata del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD). Nonostante l’attenzione internazionale si fosse focalizzata sui candidati di AfD, data la crescente popolarità del partito a livello nazionale e regionale, i loro tentativi di conquistare la poltrona di sindaco sono stati sventati in tutte le quasi 150 città e distretti coinvolti dal secondo turno elettorale. Questo esito è in gran parte attribuibile all’efficacia del cosiddetto “cordone sanitario”, l’accordo di coalizione annunciato e messo in pratica da partiti tradizionali come la CDU (Unione Cristiano-Democratica) e la SPD (Partito Socialdemocratico) per sostenere congiuntamente i candidati più forti contro AfD, impedendo di fatto la vittoria dell’estrema destra in comuni chiave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Germania la strana storia dei sei candidati di Afd alle elezioni morti all'improvviso
Germania, sei candidati alle elezioni del partito di estrema destra Afd morti prima del voto
Alle elezioni comunali in Germania vola l'estrema destra di Afd mentre la Cdu di Merz regge
Germania, amministrative: drammatica sconfitta per AfD, Dortmund passa sotto la Cdu dopo 80 anni
Le prime elezioni in Germania da quando c'è Friedrich Merz - In Germania l'Unione Cristiano Democratica (CDU), il partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz, ha vinto le elezioni comunali che si sono svolte domenica nello stato federale tedesco dell