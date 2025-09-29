Elezioni i primi risultati sono sorprendenti

Alle 15 in punto di oggi, lunedì 29 settembre, si sono chiusi i seggi per le elezioni regionali nelle Marche 2025. Le urne, distribuite in 1.572 sezioni elettorali – di cui 14 ospedaliere – hanno accolto per due giorni oltre un milione e trecentomila elettori chiamati a scegliere il nuovo governatore e i 30 consiglieri che guideranno la Regione per la dodicesima legislatura. Subito dopo la chiusura, è iniziato lo spoglio delle schede, mentre cresce l’attesa per i primi exit poll e le proiezioni ufficiali che offriranno una prima indicazione sugli equilibri politici in campo. La partita si gioca soprattutto tra il presidente uscente Francesco Acquaroli e lo sfidante Matteo Ricci, in un testa a testa che potrebbe durare fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

