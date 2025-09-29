Elezioni grande sconfitta dell’estrema destra | cosa succede adesso
– La recente tornata di ballottaggi per le elezioni comunali in Nordreno-Vestfalia, svoltasi domenica, ha segnato una vera svolta nello scenario politico tedesco. I risultati, che hanno coinvolto quasi 150 città e distretti, hanno contraddetto molte previsioni della vigilia, soprattutto riguardo la crescita dell’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD). Il partito, che negli ultimi anni aveva visto crescere la propria influenza sia a livello regionale che nazionale, è stato fermato nella corsa alle principali amministrazioni locali grazie ad alleanze e strategie precise da parte dei partiti tradizionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: elezioni - grande
Elezioni Regionali: il grande puzzle delle alleanze
Serbia, a Belgrado la grande marcia per chiedere nuove elezioni
La sinistra vince le elezioni in Norvegia, grande crescita della destra populista
La partecipazione alle elezioni è sempre un momento di grande cambiamento e di grande prospettiva. E per questo voglio esprimere il mio più sentito augurio di riuscita a una persona per me molto cara, che considero un fratello: Yassine Othmane, candidato - facebook.com Vai su Facebook
Sconfitta netta per Milei a Buenos Aires. I peronisti vincono le elezioni provinciali con 13 punti di scarto - Il suo partito, La Libertad Avanza, è stato sconfitto in modo netto alle elezioni provinciali di Buenos Aires, dove vivono 14 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Argentina, dura sconfitta per Milei alle elezioni nella provincia di Buenos Aires - Il partito La Libertad Avanza di Javier Milei ha ottenuto solo il 34 per cento dei voti nella provincia più grande dell'Argentina, considerata cruciale per comprendere l'orientamento dell'elettorato ... Segnala it.euronews.com