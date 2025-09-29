Elezioni Forza Italia sorpassa la Lega Nuovi equilibri nel centrodestra Tajani | Ora siamo la seconda forza

Roma, 29 settembre 2025 –??????Nel gioco delle parti, a Giorgia Meloni tocca il ruolo della leader misurata e discreta. A esultare senza freni, invece, ci pensa la sorella Arianna, di solito più taciturna. L’inquilina di Palazzo Chigi si concede solo un sobrio elogio per il vincitore: “Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la regione”. ANTONIO TAJANI MINISTRO ESTERI, LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI, MATTEO SALVINI MINISTRO INFRASTRUTTURE Seduta accanto al riconfermato governatore Francesco Acquaroli nella conferenza stampa di Ancona, Arianna esalta il successo di Fratelli d’Italia, che proprio lei dirige: “Sono orgogliosa del nostro risultato, abbiamo sfondato il tetto del 27%, confermandoci primo partito della regione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni, Forza Italia sorpassa la Lega. Nuovi equilibri nel centrodestra. Tajani: “Ora siamo la seconda forza”

VIDEO | Elezioni regionali: ecco i primi quattro candidati di Forza Italia, Mennini capolista

Bernardo Mennini sarà capolista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali per Arezzo e provincia

L'ex sindaca di Filottrano Lauretta Giulioni parteciperà alle elezioni regionali con Base Popolare, ma sarà in lista con Forza Italia

Questa domenica si voterà in Valle D’Aosta per le elezioni regionali e comunali. Forza Italia assieme a La Renaissance Valdôtaine è pronta a prendere in mano il governo della Regione. Sempre a difesa dei cittadini valdostani. - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni, Forza Italia sorpassa la Lega. Nuovi equilibri nel centrodestra. Tajani: “Ora siamo la seconda forza” - Oggi tutti i leader in Calabria per sostenere il governatore uscente Occhiuto ... Scrive msn.com

Regionali Marche, ecco come sono andati i partiti: Fdi primo, Pd secondo, in calo Lega e M5s - Fratelli d’Italia schizza al 27,5% ed è il primo partito nelle Marche, lasciando a distanza Forza Italia (8,6%) che sorpassa una assai ridimensionata Lega (7,4%). Riporta msn.com