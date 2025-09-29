Elezioni Fondo Scuola Espero | il 27 28 e 29 ottobre voto online per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati
Con una comunicazione trasmessa il 26 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le istituzioni scolastiche sulle date delle prossime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero, come previsto dalla nota n. 145750 del 25 agosto 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il 27, 28 e 29 ottobre 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Espero. Il seggio sarà accessibile senza interruzioni dalle ore 9:00 di lunedì 27 ottobre fino alle ore 23:59 di mercoledì 29 ottobre 2025.
