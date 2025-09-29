Elezioni Fondo Scuola Espero | il 27 28 e 29 ottobre voto online per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati

Con una comunicazione trasmessa il 26 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le istituzioni scolastiche sulle date delle prossime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero, come previsto dalla nota n. 145750 del 25 agosto 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

