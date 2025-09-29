Elezioni Caputo rompe gli indugi | il patto con Tajani a Telese Terme

Tempo di lettura: < 1 minuto Una stretta di mano, un caffè veloce e qualche battuta informale: così sarebbe andato l’incontro riservato tra Nicola Caputo e Antonio Tajani a Telese Terme, in occasione della Festa della Libertà. Un faccia a faccia che, secondo i bene informati, avrebbe segnato il passo decisivo verso l’ufficializzazione del passaggio di Caputo a Forza Italia. L’assessore regionale all’Agricoltura, che nei giorni scorsi aveva ribadito di “non volersi turare il naso per sostenere Roberto Fico”, sembra ormai pronto a sposare il progetto politico azzurro in vista delle prossime Elezioni Regionali in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni, Caputo rompe gli indugi: il patto con Tajani a Telese Terme

In questa notizia si parla di: elezioni - caputo

Elezioni regionali. Martino verso la candidatura in quota Caputo

Regionali in Campania. L'assessore all'agricoltura Nicola Caputo si "tura il naso" e sostiene Fico, Lo conferma De Luca. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #provinciadicaserta #centrodestra #ItaliaViva #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/caput - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Toscana, il centrodestra rompe gli indugi: Alessandro Tomasi è il candidato. «Ci credo, generiamo entusiasmo» - Il nome di Alessandro Tomasi (FdI) è ufficiale: sarà lui il candidato del centrodestra alle elezioni regionali della Toscana del 12 e 13 ottobre prossimi. Riporta corrierefiorentino.corriere.it