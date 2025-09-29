Elettrico Urso | La dipendenza tecnologica da altri continenti non è futuro

«Serve autonomia strategica Ue, batterie fondamentali». Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante un punto stampa al Consiglio Competitività di Bruxelles.

Ex Ilva, il ministro Urso: "Un forno elettrico a Genova"

Forno elettrico a Cornigliano, Urso a Genova il 4 settembre | Video

Forno elettrico nell'ex Ilva, il ministro Urso anticipa la visita a Genova

Stellantis ha Imparato: target Ue irrealistici, addio al 100% elettrico. Mentre il ceo Filosa incontra il ministro Urso al Mimit per discutere crisi, stabilimenti e strategie industriali, il top manager suona le campane a morto della transizione europea

Difrancesco Roberto in rappresentanza del Coordinamento delle Associazioni Contro il forno elettrico a Cornigliano che conta una quindicina di Associazioni, il giorno 2 Settembre era presente all'incontro con il Ministro Urso. "E' stata tutta una farsa. A stento s

Urso: "Futuro elettrico? Importante è che non sia fuori Ue" - "L'importante è che il futuro" dell'automotive europeo "non appartenga ad altri perché se dovessimo passare dalla drammatica dipendenza ai combustibili fossili della Russia a una peggiore ...

Urso "Il dossier auto è strategico, l'Europa deve agire" - ROMA (ITALPRESS) – "Sul dossier auto l'Italia ha posto fin dall'inizio, con forza e coerenza, la necessità di rivedere le regole del Green Deal.