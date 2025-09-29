Elemental la spiegazione del finale | cosa succede a Ember e Wade

Elemental, il 27° film Pixar diretto da Peter Sohn, racconta la storia di Ember, una ragazza di fuoco destinata a ereditare il negozio del padre, e di Wade, un ragazzo d’acqua emotivo che lavora come ispettore. Dopo un incontro casuale, i due instaurano un legame inaspettato. La trama ruota attorno a due conflitti: fermare le infiltrazioni d’acqua che minacciano Firetown e mantenere segreta la relazione tra Ember e Wade, temuta dal padre di lei. Quando la loro soluzione temporanea al problema idrico fallisce, Bernie scopre la verità, portando a un climax in cui Firetown e l’eredità familiare sono in pericolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it