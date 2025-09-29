Due coppie di turisti, provenienti da Regno Unito e Stati Uniti, sono rimaste coinvolte in un incidente durante un safari in canoa nel Delta dell’Okavango, in Botswana. L’episodio è avvenuto sabato, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. I turisti si trovavano a bordo di canoe tradizionali “Makoro”, spinte con lunghi pali dalle guide, quando il gruppo si è avvicinato a un’elefantessa con due piccoli. Secondo le ricostruzioni, il maschio del branco ha caricato attraverso le acque basse e i canneti, ribaltando due canoe con la proboscide e le zanne. Le immagini diffuse sui social mostrano i turisti cadere in acqua, infestata da coccodrilli e ippopotami, mentre le guide si spostano verso la riva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elefante attacca turisti in safari: sul delta del fiume Okavango l’animale ribalta le canoe e butta in acqua una donna – IL VIDEO