Electronic Arts quelli di Fifa è stata comprata per 55 miliardi dagli arabi e dal genero di Trump

Noi giochiamo, ma quelli che ci fanno giocare non giocano affatto. Electronic Arts, la società famosa tra l’altro per produrre “Fifa” (ma che dal 2024 si chiama “EA Sports FC”) è stata acquistata per circa 55 miliardi di dollari (47 miliardi di euro) da un gruppo di investitori che comprende una società gestita dal genero del presidente Trump, Jared Kushner, e il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Quanto sia enorme il mercato dei videogames è sempre un’informazione sottostimata. L’accordo prevede un pagamento interamente cash di 210 dollari ad azione, con un premio del 25% rispetto al prezzo delle azioni della società prima che la notizia dell’accordo trapelasse, ovvero al prezzo di giovedì scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Electronic Arts (quelli di Fifa) è stata comprata per 55 miliardi dagli arabi e dal genero di Trump

Electronic Arts, nota per videogiochi come FIFA e Battlefield, è stata comprata in un accordo che la valuta 55 miliardi di dollari - La società statunitense di videogiochi Electronic Arts, creatrice di alcuni dei più famosi videogiochi come FIFA (che dal 2024 si chiama EA Sports FC) e Battlefield, è stata comprata da un consorzio d ... Secondo ilpost.it

Electronic Arts (Ea) diventa privata con un’operazione da 52,5 miliardi di dollari, il più grande leveraged buyout di sempre - L’accordo coinvolge la società di investimento di Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, oltre al Public investment fund dell’Arabia Saudita ... Si legge su milanofinanza.it