Electronic Arts, storica casa di serie come FIFAEA Sports FC e Battlefield, sta per affrontare una delle trasformazioni più radicali della sua storia. Dopo l’annuncio della maxi-acquisizione da 55 miliardi di dollari, che coinvolge fondi come Silver Lake (USA), il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita e Affinity Partners (guidata da Jared Kushner), l’azienda si prepara a diventare una società privata, abbandonando il mercato azionario. Secondo un’inchiesta del Financial Times, i nuovi proprietari puntano a rientrare dell’enorme investimento riducendo drasticamente i costi. La chiave? L’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Electronic Arts, i nuovi proprietari hanno intenzione di tagliare i costi usando l’IA, per un report

