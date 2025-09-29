Electronic Arts diventerà privata Comprata per 55 miliardi di dollari

Tre società, fra cui il fondo sovrano saudita, compreranno l'editore di Battlefield e i videogiochi di EA Sports. 🔗 Leggi su Dday.it

electronic arts diventer224 privataElectronic Arts (Ea) diventa privata con un’operazione da 52,5 miliardi di dollari, il più grande leveraged buyout di sempre - L’accordo coinvolge la società di investimento di Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, oltre al Public investment fund dell’Arabia Saudita ... Secondo milanofinanza.it

electronic arts diventer224 privataVideogiochi: EA potrebbe tornare privata, trattative avanzate per un buyout da 50 miliardi di dollari - accordo che potrebbe cambiare le sorti di una delle aziende più importanti dei videogiochi. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

