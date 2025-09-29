elba bambino di tre anni si amputa un dito mentre gioca trasferito in elisoccorso al meyer

Campo nell’Elba, 29 settembre 2025 – Paura in un camping di Marina di Campo, a Campo nell’Elba. Un bambino di tre anni si è amputato un dito. Sembra che il piccolo stesse giocando con il fratellino quando il dito sarebbe rimasto incastrato in un gioco. Momenti di terrore per i genitori e per il personale del campeggio. Immediato l’allarme al 118, con l’intervento dell’ambulanza. Il personale sanitario ha deciso per il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer. E’ stato l’elicottero Pegaso ad effettuare il trasporto. L’arto è stato raccolto e trasportato anch’esso nella struttura ospedaliera fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

