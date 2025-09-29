Egitto trascina una nave con i denti | l' impresa del lottatore Kabonga

In Egitto, con nient'altro che grinta, muscoli e mascelle di ferro, un famosissimo lottatore egiziano si è preparato per un'altra straordinaria sfida: trascinare una nave da 700 tonnellate sull'acqua con una corda tenuta solo dai denti. A farlo è Ashraf Mahrous, conosciuto con il soprannome di "Kabonga", che ha tirato addirittura due navi del peso di circa 1.150 tonnellate. L'uomo aveva già stupito con la sua forza sorprendente. All'inizio di quest'anno ha trainato un treno. Ha anche trainato da solo una locomotiva e quattro anni fa un camion. Con ogni risultato raggiunto, la sua popolarità è aumentata vertiginosamente: i bambini gli corrono dietro per le strade, dove è conosciuto semplicemente come "uomo forte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

