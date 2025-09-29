Egitto al Sisi riceve il presidente degli Emirati per discutere del piano Trump su Gaza

Il presidente egiziano Abdel-Fattah el-Sissi ha ricevuto lunedì al Cairo il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per colloqui bilaterali incentrati su questioni regionali. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla presidenza egiziana al termine dell’incontro, i due leader hanno discusso dell’iniziativa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volta a porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Entrambi hanno affermato “l’importanza di sostenere questa iniziativa pacifica, che apre la strada al raggiungimento di una pace duratura e globale nella regione”. La proposta della Casa Bianca per porre fine alla guerra a Gaza prevede un cessate il fuoco immediato, il rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore e un ritiro graduale delle forze israeliane dall’enclave palestinese, secondo quanto riferito da funzionari arabi informati sul piano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto, al Sisi riceve il presidente degli Emirati per discutere del piano Trump su Gaza

