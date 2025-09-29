Efficienza energetica | quasi la metà degli edifici in Abruzzo rientra nelle classi peggiori

La situazione abruzzese sul fronte di efficienza energetica non è rosea. I dati riferiti al 2024 mostrano che il 47% degli edifici residenziali abruzzesi per cui è stato richiesto l’attestato di prestazione energetica (Ape) rientrava ancora nelle classi peggiori (F e G), mentre solo il 16% nelle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

