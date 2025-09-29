Effetto D' Urso fallito non bastano i vaffa e il picco a mezzanotte La regina è un' altra
Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, Barbara d'Urso è tornata. Ma non come avrebbe voluto. L'ex conduttrice licenziata da Mediaset nel luglio 2023 è riapparsa sabato sera come concorrente di Ballando con le Stelle, e già dal primo minuto si è capito che la strada sarebbe stata in salita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Tu Sì Que Vales vola su Canale 5, Ballando Con Le Stelle non tiene il passo: l'effetto Barbara D'Urso è svanito. I dati Auditel del 27 settembre 2025 • Tu Sì Que Vales vince con quasi 4 milioni e mezzo di ascoltatori. Ballando Con Le Stelle resta indiet…
"L'incontro di oggi al Mimit con il ministro Urso sulla Sider Alloys ha avuto un sicuro effetto: la certificazione del fallimento del progetto affidato all'attuale proprietà ": lo ha detto il segretario generale della Cgil Sardegna Fausto Durante che ha poi sottolineato c