Effetto dazi | in un anno l' export italiano verso gli Usa è crollato del 21,2 per cento

La guerra dei dazi sta avendo effetti sul commercio italiano. Secondo gli ultimi dati Istat, in un anno le esportazioni verso gli Stati Uniti sono calate del 21,2 per cento. Il periodo di riferimento è agosto, e i numeri sono stati confrontati con quelli di un anno prima. Le esportazioni si. 🔗 Leggi su Today.it

Dopo la tempesta sull’edilizia milanese, in Lombardia si teme l’effetto dazi: a rischio 35mila posti di lavoro

Borsa: Asia in rosso paga l'effetto dazi, l'Europa verso calo

Borse 26 settembre: nessun effetto dazi sui mercati. In Europa tutti i listini azionari in rialzo. A Milano banche ok, Cucinelli ancora giù

BRASILE. Probabile aumento dei prezzi del caffè del 15%. È l'effetto dazi di Trump

Istat, ad agosto export verso Usa -21,2% su anno - Il calo si registra su tutti i principali paesi partner extra Ue27. Riporta repubblica.it

I dazi di Trump distruggono l’export, -21% negli Usa ad agosto - Ue sono crollate ad agosto e hanno risentito principalmente dei dazi imposti da Trump, dopo mesi in cui le scorte avevano creato l’effetto opposto ... Come scrive quifinanza.it