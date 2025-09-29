Educazione finanziaria | una sfida che parte dalla scuola AIEF porta un modello innovativo e di qualità per attrezzare tutti i nostri ragazzi
L’Italia è uno dei Paesi europei con più basso livello di alfabetizzazione finanziaria: studi recenti confermano che i nostri studenti non sono affatto preparati ad affrontare le scelte economiche e finanziarie che la vita quotidiana richiede. Molti non sanno distinguere tra un pagamento digitale sicuro e una possibile frode, non conoscono i principi di base . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Educazione finanziaria per formare studenti capaci di affrontare la realtà: la matematica è lo strumento. Novità nelle Nuove Indicazioni nazionali
Passaggio generazionale, risparmio e investimenti, protezione e previdenza: torna a Frosinone e provincia l’educazione finanziaria
Educazione finanziaria: l’Italia è in coda all’Europa, ma arriva FunniFin - Per rispondere a questa esigenza è nata FunniFin, startup che supporta le imprese nel migliorare il benessere finanziario dei dipendenti. Secondo corrierenazionale.it
Edufin Index Alleanza: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria - Regione insufficiente – come tutte quelle italiane – ma il livello di conoscenze è tra i più bassi del Paese. Secondo insurzine.com