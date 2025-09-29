Eduardo Monteleone e la mezza maratona a 73 anni | è l' atleta più longevo
Si chiama Eduardo Monteleone, ha 73 anni ed è stato l'atleta più longevo a partecipare alla “Half marathon Città dei papi”, la prima mezza maratona di Viterbo organizzata il 28 settembre dal Parlamento europeo e promossa dalla sua vicepresidente Antonella Sberna.A Monteleone, della Asd Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
