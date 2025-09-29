Edoardo Sarchi ucciso in Albania | la polizia ha rilasciato i tre sospettati d’omicidio

Cunardo (Varese) – È avvolto nel mistero l’omicidio di Edoardo Sarchi, l’imprenditore 44enne originario di Cunardo (Varese), ma da vent’anni trasferitosi in Albania, dove gestisce un’impresa che realizza mattoni - la Tegola Edilcentro -, a Tirana. Il suo corpo senza vita è stato trovato in un villaggio di Tepelena, nell’entroterra di Valona, a circa 200 chilometri da Tirana. Lì ci era andato insieme al socio in affari, Eqerem Braçi e ai suoi figli, Danjel e Gazmend. Presumibilmente per una battuta di caccia. È su di loro che si sono concentrate le attenzioni della polizia. Sono stati ascoltati in caserma, ma, riporta il sito Dosja. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

