editoria rinnovata collaborazione pluriennale ap lapresse

The Associated Press ( Ap ) e LaPresse hanno rinnovato la loro collaborazione pluriennale, estendendo l'accordo fino al 2029. Il rinnovo riafferma l'impegno condiviso a garantire un giornalismo indipendente e di alta qualità in un panorama mediatico globale in rapida evoluzione. "Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione pluriennale con LaPresse, che condivide con Ap l'impegno per un giornalismo indipendente, imparziale e basato sui fatti", ha dichiarato Daisy Veerasingham, Presidente e CEO di Ap. "Ap e LaPresse lavorano fianco a fianco da oltre 20 anni per garantire al pubblico di tutto il mondo l'accesso a un'informazione fondata sui fatti.

