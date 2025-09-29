Edilizia la nuova sanatoria in arrivo | colpo di spugna gli abusi prima del 1967 e nuove regole sul silenzio assenso
Dopo il decreto Salva Casa, il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini torna a mettere mano alle regole dell’edilizia. Nelle prossime settimane arriverà in Consiglio dei ministri una nuova legge delega che punta a semplificare e riordinare tutta la normativa su costruzioni e urbanistica. L’obiettivo, si legge tra le note della bozza, è chiaro: ««razionalizzazione, semplificazione e riordino di tutte le disposizioni legislative in materia di edilizia e di disciplina tecnica delle costruzioni». Sanatorie più facili pre 1967. Uno dei punti principali riguarda le irregolarità commesse prima del 1967, che potranno essere sanate più facilmente. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: edilizia - nuova
La nuova legge regionale sbloccherà circa 3mila case di edilizia agevolata a Roma
Falsi condoni ad Avellino, nuova ordinanza di demolizione per concessione edilizia in sanatoria contestata
Edilizia sportiva, via ai lavori per la nuova pavimentazione del palazzetto sportivo
BigMat - Edilizia Moderna Nuova Srl - facebook.com Vai su Facebook
, o s: ’` Oggi ho firmato il decreto che introduce la nuova modulistica per la Segnalazione certificata di agibilità (Sca - X Vai su X
Edilizia privata, in arrivo una sanatoria: ma solo per abusi precedenti a una data precisa: ecco quale - Al vaglio del governo infatti ci sarebbe una sanatoria sugli immobili che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri tra qualche settiman ... Come scrive affaritaliani.it
Testo unico Edilizia: in arrivo il salva bonus per gli abusi sanabili - Il MIT è a lavoro sul testo unico per l'edizia: un DDL che modernizza le norme sul tema, vediamo il salva bonus per gli abusi edilizi ... Riporta fiscoetasse.com