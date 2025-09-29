Edilizia la nuova sanatoria in arrivo | colpo di spugna gli abusi prima del 1967 e nuove regole sul silenzio assenso

Dopo il decreto Salva Casa, il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini torna a mettere mano alle regole dell’edilizia. Nelle prossime settimane arriverà in Consiglio dei ministri una nuova legge delega che punta a semplificare e riordinare tutta la normativa su costruzioni e urbanistica. L’obiettivo, si legge tra le note della bozza, è chiaro: ««razionalizzazione, semplificazione e riordino di tutte le disposizioni legislative in materia di edilizia e di disciplina tecnica delle costruzioni». Sanatorie più facili pre 1967. Uno dei punti principali riguarda le irregolarità commesse prima del 1967, che potranno essere sanate più facilmente. 🔗 Leggi su Open.online