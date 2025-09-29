Ecstasy Xanax e soldi | spacciatore fermato insieme a una ragazzina alla fermata del bus

Trovato con droga e contanti in compagnia di una minorenne, un 24enne è finito in manette nella serata di sabato 20 settembre a Limbiate. Preso alla fermata dell'autobusNei pressi della fermata dell’autobus di via Monte Bianco, i carabinieri di Desio hanno controllato il giovane, che era in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: ecstasy - xanax

