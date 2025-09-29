Ecommerce HUB 2025 | Salerno polo dell’innovazione digitale con i big player del settore

(Adnkronos) – L'undicesima edizione di Ecommerce HUB si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti per l'economia digitale in Italia. L'evento, dedicato al commercio elettronico e al marketing online, farà ritorno al Grand Hotel Salerno giovedì 2 ottobre 2025, trasformando la città in un polo di formazione, innovazione e networking per professionisti e startup provenienti .

