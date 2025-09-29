Ecofuturo Tv la prima puntata della settima stagione è dedicata all’efficienza energetica – Video

29 set 2025

La settima stagione di Ecofuturo TV si apre con una puntata dedicata al tema dell’ efficienza energetica, la risorsa più preziosa perché capace di ridurre sprechi, emissioni e costi in bolletta. Il fisico Valerio Rossi Albertini spiega l’importanza di un uso consapevole dell’energia nelle nostre case e uffici. A seguire, Averaldo Farri di Zucchetti Centro Sistemi riflette sul ruolo dell’Europa nello scenario geopolitico delle rinnovabili, tra USA e Cina. E anche il chimico e ricercatore del CNR Nicola Armaroli presenta i vantaggi del fotovoltaico mettendone in evidenza alcune caratteristiche fondamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

