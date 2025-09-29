Ecofuturo Tv la prima puntata della settima stagione è dedicata all’efficienza energetica – Video
La settima stagione di Ecofuturo TV si apre con una puntata dedicata al tema dell’ efficienza energetica, la risorsa più preziosa perché capace di ridurre sprechi, emissioni e costi in bolletta. Il fisico Valerio Rossi Albertini spiega l’importanza di un uso consapevole dell’energia nelle nostre case e uffici. A seguire, Averaldo Farri di Zucchetti Centro Sistemi riflette sul ruolo dell’Europa nello scenario geopolitico delle rinnovabili, tra USA e Cina. E anche il chimico e ricercatore del CNR Nicola Armaroli presenta i vantaggi del fotovoltaico mettendone in evidenza alcune caratteristiche fondamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
ecofuturo
