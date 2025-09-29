Ecco l' Italvolley! Festa grande a Fiumicino per i campioni del mondo Giannelli | Le ragazze fonte di ispirazione

Anzani: "Tutto bello, siamo una famiglia". La Nazionale è tornata da Manila ed è stata accolta dai tifosi all'aeroporto tra urla, applausi e selfie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ecco l'Italvolley! Festa grande a Fiumicino per i campioni del mondo. Giannelli: "Le ragazze fonte di ispirazione"

In questa notizia si parla di: italvolley - festa

Un'emozione incontenibile! Le ragazze dell'Italvolley sono sul tetto del mondo dopo una finale al cardiopalma. Ma la vera festa è iniziata dopo...

Italvolley, le ragazze si scatenano nello spogliatoio: che festa!

Italvolley Mondiale, festa all'arrivo a Malpensa. Velasco: "Io alla Nazionale maschile? Zero chance"

#SuperSportNews! #Tennis colazione con #Sinner; #Volleyball #Italvolley nella leggenda, la festa è doppia; #SerieA #Napoli primo stop, in tre al comando; #Basket #Supercoppa ancora a #Milano; #Ciclismo #Pogacar bis da cannibale. - X Vai su X

UN PO’ DI #LOMBARDIA SUL TETTO DEL MONDO NELLE #FILIPPINE L’#ItalVolley maschile si conferma sul tetto del mondo dopo aver sconfitto la #Bulgaria di #Blengini per 3-1 in finale. È festa grande per il gruppo dell’Italia Team di Fefè #DeGiorgi do - facebook.com Vai su Facebook

Italvolley mondiale, c’è anche Siena. Caponeri e Alfatti nello staff d’oro. Festa a Chianciano, Chiusi, Sarteano - L’Italia della pallavolo maschile ha conquistato il titolo mondiale e nel trionfo azzurro c’è anche la nostra provincia, con due protagonisti della Valdichiana senese nello staff tecnico: Massimo Capo ... Da msn.com

Italvolley Campione del Mondo, la favola di Giovanni Gargiulo: penisola sorrentina in festa - Dopo Monica De Gennaro, un altro sorrentino sul tetto del mondo della pallavolo: Giovanni Gargiulo, originario proprio di Sorrento ... Si legge su fanpage.it