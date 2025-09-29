Ecco la Terrazza Bergamella | Simbolo della sostenibilità

Una festa dello sport inclusivo per inaugurare un’opera tanto attesa. La nuova Terrazza Bergamella, l’ampia area rigenerata all’interno del Parco di Cascina Gatti, a sud della città, al confine con Milano, è da ieri di nuovo fruibile dai cittadini. L’inaugurazione ha visto anche il passaggio della Biciclettata Inclusiva dello Speciale Sport Day, 1° edizione della manifestazione dedicata all’ inclusione sociale e motoria attraverso il ciclismo e la pallavolo. "Dopo 15 anni di attese, e a seguito di lavori iniziati nel dicembre 2024 – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano, tagliando il nastro della nuova area verde - Sesto restituisce ai suoi cittadini un luogo profondamente trasformato, con area fitness, percorso ciclopedonale, aiuole verdi e un nuovo sistema di illuminazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

