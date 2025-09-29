Ecco la Terrazza Bergamella | Simbolo della sostenibilità
Una festa dello sport inclusivo per inaugurare un’opera tanto attesa. La nuova Terrazza Bergamella, l’ampia area rigenerata all’interno del Parco di Cascina Gatti, a sud della città, al confine con Milano, è da ieri di nuovo fruibile dai cittadini. L’inaugurazione ha visto anche il passaggio della Biciclettata Inclusiva dello Speciale Sport Day, 1° edizione della manifestazione dedicata all’ inclusione sociale e motoria attraverso il ciclismo e la pallavolo. "Dopo 15 anni di attese, e a seguito di lavori iniziati nel dicembre 2024 – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano, tagliando il nastro della nuova area verde - Sesto restituisce ai suoi cittadini un luogo profondamente trasformato, con area fitness, percorso ciclopedonale, aiuole verdi e un nuovo sistema di illuminazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: terrazza - bergamella
Sesto San Giovanni, taglio del nastro per la nuova Terrazza Bergamella con arrivo della Biciclettata Inclusiva #NordMilano24 #sestosangiovanni #appuntamenti #inaugurazione #terrazzabergamella #biciclettatainclusiva #sport #atuttosport #inpuntadisellino - X Vai su X
Sesto San Giovanni, taglio del nastro per la nuova Terrazza Bergamella con arrivo della Biciclettata Inclusiva #NordMilano24 #sestosangiovanni #appuntamenti #inaugurazione #terrazzabergamella #biciclettatainclusiva #sport #atuttosport #cronaca #breakin - facebook.com Vai su Facebook
DOMENICA 28 SETTEMBRE SESTO SAN GIOVANNI INAUGURA LA NUOVA TERRAZZA BERGAMELLA CON PASSAGGIO DELLA BICICLETTATA INCLUSIVA. - IL SINDACO DI STEFANO: “SIMBOLO DI UNA SESTO CHE CRESCE E INVESTE NEL BENESSERE COLLETTIVO” AL VIA ANCHE LA PRIMA EDIZIONE DELLO SPECIALE SPORT DAY (mi- Riporta mi-lorenteggio.com
Sesto, Terrazza Bergamella: bocciata l’area fitness - È forse il progetto più travagliato di sempre quello della Terrazza Bergamella, che avrebbe dovuto essere inaugurata oltre un decennio fa. Da ilgiorno.it