Ecco il ponte più alto del mondo
Si trova in Cina. Il ponte Huajiang Grand Canyon, con i suoi 625 metri di altezza, "prende il posto" di un'altra struttura nella stessa zona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ponte - alto
In Valvarrone un ponte pedonale da record: sarà il più alto d’Europa
Inghilterra, l'autobus è troppo alto: sbatte contro il ponte e perde il tetto
Ponte sullo Stretto, Cgil: "Un’opera calata dall’alto, non prenderemo parte alla "parata" del governo"
Inaugurato in Cina il ponte più alto del mondo. Il Huajiang Grand Canyon collega le due sponde del Guizhou a 625 metri di altezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Salvini, questa è la situazione delle strade e dei #ponti (a cui sei molto affezionato) in #Sicilia nel 2025 dopo la pioggia delle ultime ore. #Salvini, altro che #pontesullostretto. Ridacci i fondi FSC per sistemare le strade e le ferrovie. - X Vai su X
Dove è stato appena inaugurato il ponte più alto del mondo, sospeso tra le montagne - È ufficialmente aperto al pubblico il ponte più alto del mondo: misura 625 metri di altezza, nove volte di più del Golden Gate di San Francisco ... Secondo fanpage.it
Cina, aperto il ponte più alto del mondo. Video - È stato ufficialmente aperto al traffico il ponte Huajiang Grand Canyon, nuovo primato mondiale dell’ingegneria cinese. Si legge su tg.la7.it