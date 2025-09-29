ecco il piano di trump per la pace a gaza

La Casa Bianca ha rilasciato un lungo piano lunedì che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza, e che delinea piani per il futuro del territorio. In un comunicato ufficiale spiega che le condizioni includono molte proposte che sono state a lungo respinte da Israele e da Hamas. Gaza sarà una zona deradicalizzata, libera dal terrorismo, che non rappresenta una minaccia per i suoi vicini. Gaza sarà riqualificata a beneficio del popolo di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza. Se entrambe le parti concordano con questa proposta, la guerra finirà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare un rilascio di ostaggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

