Ecco il piano di Trump per la pace a Gaza
La Casa Bianca ha rilasciato un lungo piano lunedì che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza, e che delinea piani per il futuro del territorio. In un comunicato ufficiale spiega che le condizioni includono molte proposte che sono state a lungo respinte da Israele e da Hamas. Gaza sarà una zona deradicalizzata, libera dal terrorismo, che non rappresenta una minaccia per i suoi vicini. Gaza sarà riqualificata a beneficio del popolo di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza. Se entrambe le parti concordano con questa proposta, la guerra finirà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare un rilascio di ostaggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: piano - trump
Von der Leyen, i malumori di Trump e Putin sul riarmo dietro alla mozione di sfiducia, piano per cambio di guida e fine guerra Ucraina - RETROSCENA
Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
Gaza, piano di Trump in 20 punti: "Entro 72 ore liberi tutti gli ostaggi, amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace" #israele #guerra #gaza #29settembre - X Vai su X
Summit Trump-Netanyahu, il piano di pace per Gaza spacca Israele: Smotrich detta le condizioni, Hamas rilancia https://gazzettadelsud.it/?p=2106749 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump lancia il piano di pace per la Striscia: Israele non potrà annetterla, tutte le condizioni - Un piano di pace internazionale per mettere fine alla guerra a Gaza e "avviare un percorso per l’autodeterminazione del popolo ... Secondo iltempo.it
Cosa prevede il piano USA di 20 punti per la pace a Gaza presentato da Trump alla Casa Bianca - Dopo aver ricevuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il numero uno della Casa Bianca Donald Trump ha presentato il suo piano di pace in 20 punti ... Si legge su fanpage.it