Ecco il piano di pace per Gaza | Ostaggi liberi in 72 ore transizione con Usa e Blair Trump |   Sì da Netanyahu Se Hamas rifiuta Israele libero di agire | L' accordo in 20 punti

Il presidente americano ringrazia il premier israeliano per aver «accettato il piano. Israele non annetterà Gaza». Il tycoon ha bacchettato i Paesi, anche europei, «che hanno stupidamente riconosciuto la Palestina» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

