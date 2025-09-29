Ecco il piano di pace per Gaza | Ostaggi liberi in 72 ore transizione con Usa e Blair Sì da Netanyahu primi no da Hamas| I 20 punti

Il presidente americano ringrazia il premier israeliano per aver «accettato il piano». Il tycoon ha bacchettato i Paesi, anche europei, «che hanno stupidamente riconosciuto la Palestina». Hamas si oppone a una «tutela straniera». Ecco il piano di pace per Gaza: "Ostaggi liberi in 72 ore, transizione con Usa e Blair". Sì da Netanyahu, primi no da Hamas| I 20 punti

Cosa prevede il piano USA di 20 punti per la pace a Gaza presentato da Trump alla Casa Bianca - Dopo aver ricevuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il numero uno della Casa Bianca Donald Trump ha presentato il suo piano di pace in 20 punti ... Lo riporta fanpage.it

Cosa prevede il piano di Trump per Gaza: la road map per la pace e il futuro della Striscia - La governance sarà affidata a un’amministrazione temporanea presieduta dal presidente Usa e da Tony Blair. Riporta editorialedomani.it