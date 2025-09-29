Ecco il Bonus Sport per i figli minorenni | ecco come richiederlo

A partire da oggi è possibile richiedere attraverso un’apposita piattaforma online un determinato contributo economico destinato all’attività sportiva dei figlia a carico delle famiglie in difficoltà Si possono presentare da oggi, lunedì 29 settembre 2025, le domande per il Bonus Sport 2025, un aiuto economico dedicato alle famiglie con basso reddito per pagare le rette delle attività sportive dei minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni. Un aiuto che sarà possibile quantificare dopo aver presentato, su un portale governativo apposito, una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Ecco il bonus sport per i figli minorenni: ecco come richiederlo – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ecco il Bonus Sport per i figli minorenni: ecco come richiederlo

