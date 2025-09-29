Ecco cosa prevede il piano di Trump per la pace a Gaza
La Casa Bianca ha rilasciato un lungo piano lunedì che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza, e che delinea piani per il futuro del territorio. Le condizioni includono molte proposte che sono state a lungo respinte da Israele e da Hamas. Gaza sarà una zona deradicalizzata, libera dal terrorismo, che non rappresenta una minaccia per i suoi vicini. Gaza sarà riqualificata a beneficio del popolo di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza. Se entrambe le parti concordano con questa proposta, la guerra finirà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare un rilascio di ostaggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Washington propone la smilitarizzazione del territorio, la liberazione di ostaggi e prigionieri, l'arrivo di aiuti umanitari e una governance transitoria sotto supervisione globale
entro 72 ostaggi liberi in cambio di 250 ergastolani palestinesi, Striscia deradicalizzata e riqualificata