Ecco come i ladri clonano i bancomat e rubano i codici | il video dei carabinieri

I carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino bulgaro di 58 anni sorpreso mentre ritirava uno skimmer da uno sportello Atm in via Di Pietra. Il dispositivo, dotato di telecamera e memoria interna, serve a catturare i dati delle bande magnetiche e i codici Pin delle carte di pagamento. I militari, insospettiti dalla presenza del lettore di carte posticcio, hanno aspettato che qualcuno lo prelevasse e hanno bloccato l’uomo sul fatto. La successiva perquisizione del suo domicilio ha portato al sequestro di sette microcard, alcune contenenti filmati di prelievi, due carte di credito senza intestatario, una microcamera, uno smartphone e un passaporto intestato a un’altra persona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

