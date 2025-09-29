Ecco come i ladri clonano i bancomat e rubano i codici | il video dei carabinieri
I carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino bulgaro di 58 anni sorpreso mentre ritirava uno skimmer da uno sportello Atm in via Di Pietra. Il dispositivo, dotato di telecamera e memoria interna, serve a catturare i dati delle bande magnetiche e i codici Pin delle carte di pagamento. I militari, insospettiti dalla presenza del lettore di carte posticcio, hanno aspettato che qualcuno lo prelevasse e hanno bloccato l’uomo sul fatto. La successiva perquisizione del suo domicilio ha portato al sequestro di sette microcard, alcune contenenti filmati di prelievi, due carte di credito senza intestatario, una microcamera, uno smartphone e un passaporto intestato a un’altra persona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ladri - clonano
«Sì, ho picchiato i ladri. Lo rifarei». Liviu, il papà che ha buttato giù dal terrazzo 3 malviventi: sono buono come il pane, ma non toccatemi la mia famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Skimmer sui bancomat: tornano i ladri di codici a Roma (video) - I carabinieri hanno sorpreso un 58enne mentre attendeva che qualcuno prelevasse denaro da una banca in Centro Storico ... Come scrive romatoday.it
Le rubano la carta di credito per prelevare soldi: denunciati i tre ladri - Alla vittima era stata sottratta la borsa dall’interno dell’auto con la cosiddetta tecnica delle «monete cadute». Secondo laprovinciapavese.gelocal.it