Eccidio di Marzabotto Mattarella | Da quel sangue innocente le radici della nostra Repubblica

Bologna, 29 settembre 2205 – Nel giorno dell’anniversario della strage di Marzabotto e Monte Sole, tra gli episodi più tragici ed efferati compiuto dalle truppe nazifasciste nei confronti dei partigiani e della popolazione civile durante la Seconda Guerra Mondiale (le vittime furono oltre 770), ha parlato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. " Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all'impegno perché non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

