Eccellenza Una traversa e tanti spunti Al Castello manca solo il gol
Sancascianese 0 Castelfiorentino 0 SANCASCIANESE: Minò, Ceccherini, Ballini, Marchi, Magnelli (67’ Dupi), Pratesi, Fusi (63’ Piazzini Mi.), Mazzoni (79’ Di Benedetto), Guarducci, Casini (57’ Terramoto), Lumachi (72’ Magistri). A disp.: Mugnai, Tongiani, Piazzini Ma., Sandroni. All.: Latini. CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Lotti, Chiti, Maltinti, Razzanelli, Locci (57’ Mirashi), Cenci, Boye (77’ Bucalossi), Bagnoli (79’ Cartocci), Corsi (84’ Ippolito). A disp.: Bartolozzi, Natale, Fè, Murati, Zohouli. All.: Dell’Agnello. Arbitro: Scardigli di Livorno. SAN CASCIANO VAL DI PESA - Manca soltanto il gol nella sfida tra la neopromossa Sancascianese e il Castelfiorentino United, che per tutto l’arco dei novanta minuti si affrontano a viso aperto costruendo anche diverse occasioni ciascuno che però nessuna delle due squadre riesce a sfruttare al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
