Eccellenza Terzo pari di fila per il Montespertoli Maltomini in mezza rovesciata firma l’1-1

Montespertoli 1 Fratres Perignano 1 MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Calonaci, Fiaschi (85’ Vallesi), Trapassi, Salvadori (85’ Lensi), Rosi (78’ Lotti), Bettoni (62’ Zefi), Granucci, Maltomini, Biliotti (59’ Gasparri). A disp. Romano, Spini, Corsi, Del Duca. All. Sarti. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Magliocca, Regoli (64’ Sottile), Mearini, Giordani (60’ Garunja), Meucci. A disp. Tirabasso, Oliva, Miccoli, Pagni, El Ouardi, Venturin, Riccomi. All. Fanani. Arbitro: Poggianti di Livorno. Reti: 19’ Giordani; 66’ Maltomini. MONTESPERTOLI – Terzo pari di fila per il Montespertoli, che al Marconcini di Baccaiano impatta 1-1 in rimonta col Fratres Perignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Terzo pari di fila per il Montespertoli. Maltomini in mezza rovesciata firma l’1-1

In questa notizia si parla di: eccellenza - terzo

I giallorossoblù, nel terzo turno del Girone B di Eccellenza affronteranno, in casa (ore 15,30), la Polisportiva Gioiosa dopo il bel successo conquistato, domenica scorsa, ad Acquedolci - facebook.com Vai su Facebook

Eccellenza, Messana in trasferta contro il Melilli - L'obiettivo della squadra messiense è raggiungere la vetta del girone ... Segnala msn.com

Eccellenza: vittorie per Nuorese, Tempio, Carbonia, Villasimius e Ilva - Hanno vinto Nuorese e Tempio, ha perso in casa l'ex capolista Tortolì, battuto dal Villasimius per 3- Come scrive unionesarda.it