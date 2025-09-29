Eccellenza la Messana vince a Melilli e balza in vetta alla classifica

La Messana, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta, battendo il Melilli con un perentorio 5 a 2. Dopo tre partite disputate, i giallorossi viaggiano all’invidiabile score di un pareggio e due successi con 7 punti all’attivo, valsi la vetta della classifica. I. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: eccellenza - messana

Eccellenza, la Messana si rinforza con gli arrivi di De Jesus e De Leon

Cannavò: "La Messana ha tanti leader e può essere protagonista in Eccellenza"

Eccellenza, l’arrivo dell'argentino Ezequiel Franchi rinforza l’attacco della Messana

Vigilia di campionato in casa Messana, di scena domani a Melilli per la terza giornata del torneo di Eccellenza. Il tecnico Cosimini presenta il match sottolineando tutte le insidie che dovranno affrontare i giallorossi. #messana1966 #messana60 - facebook.com Vai su Facebook

La Messana cerca lo slancio nella trasferta di Melilli. Out De Gaetano e Madia - La Messana si prepara a viaggiare verso Siracusa, più precisamente verso Melilli, teatro del prossimo impegno nel torneo di Eccellenza per la matricola giallorossa. Come scrive messinasportiva.it

Calcio, Eccellenza: vincono Messana e Rosmarino, sconfitte Gioiosa, Nebros e San Fratello - Vittorie per la Messana e la Rosmarino, mentre perdono la Polisportiva Gioiosa, la Nebros e la Polisportiva S. Si legge su 98zero.com