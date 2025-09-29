Eccellenza Il Fucecchio ferma la Massese
Massese 0 Fucecchio 0 MASSESE: Gatti, Maffei, Marchini, Zavatto, Grasselli, Lucaccini, Bertipagani, Caponi, Buffa, Marabese, Lucchesi. A disp. Cozzolino, Lasagna, Favret, Biagi, Bacci, Centonze, Mariani, Vazio, Baudi. All. Marselli. FUCECCHIO: Del Bino, Usai, Cioni, Lecceti, Melani, Ghelardoni, Sgherri, Geniotal, Fiorini, Lamberta, Princiotta. A disp. Gori, Berthoxa, Compagnucci, Modena, Malanchi, Pieri, Badalassi, Cristodaro, Gjoni. All. Menichetti. Arbitro: Lachi di Siena. MASSA – Finisce 0-0 la trasferta a Massa per un Fucecchio ancora alla ricerca della prima vittoria, ma che al cospetto di una squadra costruita per ben altri traguardi ha saputo tenere con ordine il campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
