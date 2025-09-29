Eccellenza | gli azzurri di Calderini guadagnano i primi tre punti della stagione Rosi non basta Il derby fa sorridere la Sangio Doppietta di Fiaschi Sansovino ko
Sansovino 1 Sangiovannese 2 SANSOVINO (4-3-3): Timperanza, Piantini (28’ st Rossi), Tognetti (42’ Zellini), Bega, Pasquinuzzi (34’ st Vasseur), Sabatini, Cacioppini (1’ st Benucci) Privitera (19’ st Cantatore), Sacconi, Ricci, Rosi. All. Chini. SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Ferrante, Manes, Yade; Gozzini (36’ st Zoppi), Falugiani (10’ st Gori), Noferi, Romanelli (43’ st Rossi), Agrello (4’ st Perin) Castrovilli (22’ st Batistini), Fiaschi. Allenatore: Calderini. Arbitro: Casale di Siena (Furiesi e Lisi di Empoli). Reti: 5’ pt Fiaschi, 2’ st Rosi, 31’ st Fiaschi. Note: spettatori 400 circa. MONTE SAN SAVINO – Colpo della Sangiovannese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - azzurri
Eccellenza: l’organico potrebbe essere ampliato in attesa dei prossimi due impegni degli azzurri. Sangio sconfitta dall’under 17 dell’Empoli. Il ds Agatensi: "Possibili nuovi innesti»
Eccellenza: la presentazione degli azzurri. Domenica il campionato. L’abbraccio con i tifosi. È la serata della Sangio
EX AZZURRI - Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria. Ecco dove giocano in tanti... - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza: il turno delle aretine nel massimo campionato regionale. Sansovino e Baldaccio, tocca a voi. La Sangio di Calderini per il riscatto - AREZZO Obiettivo continuità per Sansovino e Baldaccio Bruni, caccia al riscatto per tutte le altre aretine impegnate nel torneo di Eccellenza. Scrive msn.com