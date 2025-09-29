mesola 0 medicina 4: Calderoni, Valesani (65’ Rivas) Biolcati, De Angelis (46’ Davo), Telloli (77’ Guariento), Hoxha, Lucci, Neffati, Rako, Cantelli (78’ Paganini), Alessio (81’ Mantovani). All. Cavallari MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Ballanti (73’ Cavina), Montalbani, Nanetti (87’ Dall’Aglio), Mazza, Tumminelli, Valente (73’ Rimini), El Bouhali (81’ Suarez), Amaducci (77’ Battiloro), Selleri, Lanzoni. All. Assirelli. Arbitro: Clemente (Ra). Reti: Lanzoni 11’ e 72’, Amaducci 37’ e 64’. Note: ammoniti Valesani, Biolcati, Telloli e Neffati. Il Medicina espugna il campo del Mesola, che per la seconda volta fra le mura di casa, incassa quattro reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Crisi Mesola, altre quattro reti. Il Medicina chiude presto i conti