Eccellenza Coppa mercoledì e capolista Castenaso sabato In casa Spal è una settimana per cuori forti
La prima fuga del campionato di Eccellenza è del Castenaso. Prima di questo weekend, erano tre squadre a condividere la vetta della classifica, ma la quinta giornata è stata fatale a Mezzolara e Sampierana, finite al tappeto per la prima volta dall’inizio della stagione. L’unica formazione che resta imbattuta è il Castenaso, che sbancando Pietracuta resta solo al comando a quota 13 punti, con tre lunghezze di vantaggio su un gruppone di cinque squadre composto da Medicina Fossatone, Sampierana, Cava Ronco, Sant’Agostino e Mezzolara. La Spal è subito dietro a quota 9 punti in coabitazione col Fratta Terme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - coppa
Calcio Eccellenza e Promozione. Coppa Italia, ecco le avversarie delle brianzole
Coppa Italia, le squadre in campo dal 31 agosto. Eccellenza e Promozione partono insieme
Eccellenza. Faenza in palla, sei gol alla Virtus. Domani il debutto in Coppa a Solarolo
Coppa Italia Eccellenza, Sedicesimi di ritorno: la Photogallery di Polisportiva Gaeta - Pomezia Calcio 1957 Foto di Antonio D'Ovidio ©? - facebook.com Vai su Facebook
Casteggio-Vigevano, una sfida che vale per la Coppa con vista sul campionato - 30) allo stadio di Casteggio, dove i padroni di casa affronteranno il Vigevano nella seconda giornata del triangolare 6 di Coppa Italia di ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Eccellenza, domenica con sei gare di Coppa - In Eccellenza si giocano domani, domenica, le gare degli ottavi di finale della Coppa Italia. unionesarda.it scrive