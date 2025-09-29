La prima fuga del campionato di Eccellenza è del Castenaso. Prima di questo weekend, erano tre squadre a condividere la vetta della classifica, ma la quinta giornata è stata fatale a Mezzolara e Sampierana, finite al tappeto per la prima volta dall’inizio della stagione. L’unica formazione che resta imbattuta è il Castenaso, che sbancando Pietracuta resta solo al comando a quota 13 punti, con tre lunghezze di vantaggio su un gruppone di cinque squadre composto da Medicina Fossatone, Sampierana, Cava Ronco, Sant’Agostino e Mezzolara. La Spal è subito dietro a quota 9 punti in coabitazione col Fratta Terme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Coppa mercoledì e capolista Castenaso sabato. In casa Spal è una settimana per cuori forti