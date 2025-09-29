Eboli strade al buio | il Comune stanzia 100mila euro per i lavori

Eboli si prepara a un intervento straordinario per riparare i gravi danni all'illuminazione pubblica sulle strade comunali. L'amministrazione ha annunciato lo stanziamento di oltre 100mila euro per ripristinare la luce in arterie cruciali come via San Giovanni, via Cupe, via Salvemini, via San. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: eboli - strade

Danni di ignoti alle strade. Il Comune anticipa 100.000 euro. Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook

Eboli, Campolongo al buio, insorge il Comitato di Quartiere che denuncia ritardi e chiede risposte concrete - Ribadiamo l’urgenza di un intervento immediato per garantire la riaccensione degli impianti e affrontare con serietà il problema dei rifiuti ... Da infocilento.it

Strade al buio. Ma dal Comune nessuna risposta - "Ci stiamo lavorando" è la rituale risposta non risposta che dal palazzo civico, a cominciare dal sindaco Valerio Vesprini, sono soliti dare a chi chiede notizie circa i progetti di cui si sono perse ... ilrestodelcarlino.it scrive