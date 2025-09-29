EA verrà acquisita da PIF Silver Lake e Affinity Partners per 55 miliardi di dollari è ufficiale
Electronic Arts, colosso globale dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo definitivo per essere acquisita da un consorzio composto dal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, dalla società di investimenti Silver Lake e da Affinity Partners, il fondo guidato da Jared Kushner. L’operazione, dal valore di 55 miliardi di dollari, sarà interamente in contanti e rappresenta la più grande acquisizione di questo tipo nella storia del settore tecnologico e videoludico. Il prezzo fissato è di 210 dollari per azione, con un premio del 25% rispetto alla quotazione non influenzata del 25 settembre 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it
