Ea il colosso dei videogiochi è stato venduto a un consorzio per 55 miliardi

Wired.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società di serie storiche come Fifa e Battlefield passa a un gruppo composto dal fondo saudita Pif, una società del genero di Trump e una dell'aziende coinvolte nell'acquisizione di TikTok. 🔗 Leggi su Wired.it

ea il colosso dei videogiochi 232 stato venduto a un consorzio per 55 miliardi

© Wired.it - Ea, il colosso dei videogiochi è stato venduto a un consorzio per 55 miliardi

In questa notizia si parla di: colosso - videogiochi

ea colosso videogiochi 232EA, cambia tutto. Il fondo saudita acquista il colosso dei videogiochi per 55 miliardi. Che cosa succede ora - L'acquisizione dovrebbe concludersi all'inizio del 2026 e richiede l'approvazione degli azionisti di Ea e delle autorità di regolamentazione ... Segnala affaritaliani.it

ea colosso videogiochi 232EA passa ai sauditi: cosa cambia per i gamer? - EA mantiene i suoi valori dopo la vendita all'Arabia Saudita, Affinity Partners di Jared Kushner e Silver Lake, secondo il CEO Andrew Wilson. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ea Colosso Videogiochi 232