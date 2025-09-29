EA FC 26 SBC Nico Paz Cornerstones Recensione E Resa In Game Con Il Meta
La SBC Nico Paz Cornerstones è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all'area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Il centrocampisto argentino è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell'overall. In calce a questo articolo potete consultare le soluzioni più convenienti per completare la SBC di Nico Paz che ha ricevuto la carta speciale Cornerstones. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: nico - cornerstones
