Gli Obiettivi di Mohammed Kudus Cornerstones sono disponibili nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi completando i requisiti presenti nella sezione Gauntlet dedicata di UT 26. L' attaccante ghanese è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell'overall. In calce a questo articolo potete consultare i requisiti per completare gli Obiettivi di Mohammed Kudus che ha ricevuto la carta speciale Cornerstones.

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Obiettivi Mohammed Kudus Cornerstones Elenco Squadre Da Utilizzare Per Sbloccare La Carta