Lo spazzolino elettrico sonico OasiSmile è pensato per l’igiene orale quotidiana e offre diverse modalità di utilizzo con tecnologia a vibrazione sonica. È disponibile su Amazon a 29,99€, in sconto rispetto al prezzo di listino. La dotazione comprende accessori utili per una routine completa di pulizia. Acquista su Amazon Motore sonico a sospensione magnetica: una scelta per la pulizia profonda. Il cuore del dispositivo è costituito da un motore a sospensione magnetica capace di generare 42.000 vibrazioni al minuto. Questo livello di intensità consente di produrre un sottile flusso d’acqua che si insinua tra i denti e lungo il bordo gengivale, risultando particolarmente efficace nella rimozione dei residui e nella prevenzione delle principali problematiche orali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È tornato in sconto: lo spazzolino tech che tutti stanno comprando lo paghi pochissimo