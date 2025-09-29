È stato identificato l' assassino di Edoardo Sarchi l' imprenditore italiano ucciso in Albania
La polizia albanese ha identificato l’uomo sospettato di aver ucciso l’imprenditore varesino Edoardo Sarchi nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 settembre. Si tratterebbe di Kamber Sulçaj, 48enne originario di Valona. Secondo le autorità locali, a determinare lo sparo sarebbe stata una lite. 🔗 Leggi su Today.it
