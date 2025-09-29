È stato identificato l' assassino di Edoardo Sarchi l' imprenditore italiano ucciso in Albania

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia albanese ha identificato l’uomo sospettato di aver ucciso l’imprenditore varesino Edoardo Sarchi nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 settembre. Si tratterebbe di Kamber Sulçaj, 48enne originario di Valona. Secondo le autorità locali, a determinare lo sparo sarebbe stata una lite. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stato - identificato

Il virus West Nile è stato identificato in 4 province della Lombardia: le zone a rischio

Chi è Vittorio Vitiello, identificato come amministratore del sito Phica: è stato tradito dalla sua passione per i gatti

Tyler Robinson è stato identificato come il killer di Charlie Kirk, catturato con l’aiuto del padre

Cerca Video su questo argomento: 200 Stato Identificato Assassino